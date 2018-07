Palmeiras conta com retornos de Eguren e Alan Kardec

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina vai ter à disposição mais dois jogadores para montar o Palmeiras que no sábado recebe o Paysandu, no estádio no Pacaembu, pela 16.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante uruguaio Sebastian Eguren e o atacante Alan Kardec podem ser utilizados.

Ambos não puderam viajar com o time que foi até Joinville e bateu por 1 a 0 a equipe da casa. Eguren estava em Miyagi, no Japão, onde integrou a seleção do seu país na vitória por 4 a 2 sobre a equipe local em amistoso. Alan Kardec cumpriu suspensão automática por ter levado o terceiro cartão amarelo.

A equipe foi dispensada do treino que seria na tarde desta quarta-feira e retoma as atividades somente nesta quinta. Além da sequência de dez jogos de invencibilidade, contribui para o favoritismo para sábado o fato do próximo adversário ter perdido as sete partidas que fez fora de casa nesta Série B.

"Não tem jogo fácil e a dificuldade não é a mesma que a Série A. Os times vêm fechados, temos que jogar em campos ruins, enfrentar viagens longas e às vezes não dá para descansar direito", explicou o atacante Leandro.