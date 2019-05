Palmeiras conta com titulares e presença da torcida para bater Botafogo em Brasília

Os titulares do Palmeiras voltam ao time neste sábado, contra o Botafogo, em Brasília, em rodada que pode ajudar o atual líder a ampliar a vantagem para os concorrentes no Campeonato Brasileiro. Além de entrar em campo às 16h com uma invencibilidade de 28 partidas seguidas na competição, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari acompanha os adversários diretos terem compromissos difíceis pela frente.

O primeiro colocado com 13 pontos na tabela espera fechar o fim de semana com uma vantagem maior para os perseguidores mais próximos. O segundo lugar, Atlético-MG, enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, e o terceiro colocado, o São Paulo, tem clássico no domingo contra o Corinthians, na arena rival, onde jamais ganhou uma partida.

Mesmo fora de casa, o Palmeiras tem se sentido bastante acolhido em Brasília. O Botafogo preferiu mudar a partida de local para ter mais renda, mas possibilitou ao time paulista contar com vários torcedores. Depois de três anos sem jogar em Brasília, a equipe alviverde desembarcou na madrugada de quinta-feira e foi recebido por um aeroporto lotado de torcedores, assim como abriu um dos treinos na cidade para ter mais contato com o público.

O elenco avaliou que a realização do jogo em Brasília será benéfica. "Todos jogos que estamos fazendo dentro ou fora de casa, a não ser os clássicos com mando do adversário, sempre tem a nossa torcida. É super importante essa presença da torcida. Esse jogo mudou para cá e terá mais torcedores. É um ponto positivo", afirmou o lateral-esquerdo Victor Luís.

A equipe alviverde terá em campo em Brasília os principais jogadores. Parte dos titulares ganhou descanso no compromisso do meio de semana contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, e sequer viajou ao Maranhão. O lateral Marcos Rocha, o zagueiro Luan e os meias Bruno Henrique, Gustavo Scarpa e Zé Rafael não estiveram em São Luís e agora reforçam o time em Brasília.

O líder do Campeonato Brasileiro tem como principal novidade para o jogo justamente a presença de Scarpa. O meia havia sofrido uma lesão na vitória sobre o San Lorenzo, pela Libertadores, no dia 8 deste mês, e agora retorna na vaga de Raphael Veiga, que sofreu uma lesão na coxa e virou baixa. Outro desfalque é o volante Felipe Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Botafogo não poderá contar na partida com um dos destaques da equipe. Emprestado pelo Palmeiras, Érik não entra em campo pois o contrato não permite que seja utilizado em partidas entre os dois times. Nesta temporada ele tem quatro gols marcados e, inclusive, decidiu a última partida do time, a vitória por 1 a 0 sobre o Sol de América, no Paraguai, pela Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

BOTAFOGO: Gatito; Fernando, Gabriel, Marcelo e Gilson; Cícero, Alex Santana, João Paulo e Leo Valencia; Luiz Fernando e Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Local: Mané Garrincha, em Brasília

Horário: 16h

Na TV: Pay-per-view