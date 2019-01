Palmeiras contrata atacante colombiano para elenco sub-20 do clube

Além de fechar a vinda de Ricardo Goulart nesta terça-feira, a diretoria do Palmeiras fechou com outro reforço no mesmo dia. O atacante Ivan Angulo, do Envigado, da Colômbia, chegará ao clube emprestado por uma temporada, com opção de compra. O jogador de 19 anos vai se juntar ao plantel sub-20, com a possibilidade de ser utilizado no time principal.

Angulo está com a seleção colombiana para a disputa do Sul-Americano sub-20, no Chile. No torneio, aliás, o Palmeiras tem seis representantes na seleção brasileira e mais um no Paraguai. O atacante do Envigado despertou a atenção do Palmeiras ao ter marcado gol em novembro durante amistoso entre as seleções sub-20 do Brasil e da Colômbia, em Goiânia. O jogo terminou 2 a 2.

O Envigado, clube de Angulo, também revelou o meia James Rodríguez, que está no Bayern de Munique. O reforço tem como características a velocidade, o drible e o posicionamento pelas pontas. O colombiano chegará ao Palmeiras depois da participação no Sul-Americano sub-20, que terminará em fevereiro.

A base do Palmeiras também tem outros jogadores estrangeiros. O atacante Aníbal, por exemplo, é paraguaio. O outro é o meia japonês Daiju Sasaki, trazido no ano passado pelo clube como forma de estreitar relações com o Vissel Kobe e o mercado asiático.