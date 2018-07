Diretoria do Cruzeiro confirma ida de Diogo Barbosa ao Palmeiras

O Palmeiras acertou a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Cruzeiro, nesta terça-feira. A informação foi confirmada por Itair Machado, que será vice-presidente de futebol do clube mineiro a partir do mês de janeiro. A diretoria do Palmeiras não confirma a conclusão do negócio, o que deverá ocorrer apenas na assinatura do contrato.

O Palmeiras ofereceu 4,5 milhões de euros (R$ 17,2 milhões) por 100% dos direitos de Diogo Barbosa. Verbalmente, o Flamengo havia oferecido 4 milhões de euros. A diretoria do Cruzeiro preferiu não cobrir as ofertas para quitar outros débitos. Para ficar com Diogo Barbosa, o time mineiro teria de pagar 4 mi de euros (R$ 15 mi) para o Coimbra, de Portugal.

A lateral-esquerda é um setor considerado fundamental pela diretoria após os problemas de 2017. Egídio, criticado pela torcida, não deve permanecer no clube após o final do seu contrato em dezembro; Zé Roberto provavelmente vai anunciar sua aposentadoria; Michel Bastos, que atuou contra o Flamengo e deverá ser titular diante do Sport, prefere disputar uma posição como meia.

Diogo Barbosa foi o autor do gol que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, ele deverá enfrentar o Avaí, no Mineirão. No ano que vem, ele deverá disputar posição com Victor Luis, que está emprestado ao Botafogo, mas será reintegrado.