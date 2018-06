Palmeiras contrata Gabriel Furtado, mas desiste de José Aldo

O Palmeiras concluiu nos últimos dias negociações de jogadores das categorias de base que pertenciam a outras equipes. O clube efetivou a contratação do volante Gabriel Furtado até 2022, ao mesmo tempo em que desistiu das tratativas com o meia José Aldo, após falta de acordo com o empresário do atleta, que tem os direitos econômicos vinculados ao Guarani de Palhoça, de Santa Catarina.

Gabriel Furtado,de 18 anos, até marcou gol pelo clube no ano passado, na vitória sobre a Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. O volante pertencia ao Paraná e já assinou o novo vínculo no último fim de semana. Na Copinha deste ano, o jogador imitou um pitbull, em referência a Felipe Melo, para comemorar um gol.

Nessa mesma competição o meia José Aldo foi um dos destaques do clube. O camisa 10 tinha acordo encaminhado com o Palmeiras, que havia acertado os detalhes da negociação com o time catarinense. A negociação foi interrompida, porém, por falta de acordo, e o meia retorna ao Guarani após o vínculo com o clube alviverde chegar ao fim.

Outro destaque da base do Palmeiras é o atacante Yan. O jogador pertence ao Vitória e chegou ao time como contrapartida pela ida de Cleiton Xavier à equipe nordestina. Yan também atuava como contrato de empréstimo, porém deve ter a situação resolvida em breve.