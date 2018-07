Palmeiras contrata lateral do Corinthians para equipe sub-20

O Palmeiras acertou a contratação do lateral-esquerdo Hurick, que estava no Corinthians, para jogar no time sub-20. O garoto de 18 anos foi dispensado do rival após seu empresário denunciar um esquema de desvio de dinheiro nas divisões de base corintiana e assinou contrato com a equipe alviverde válido até julho do ano que vem.

Hurick é agenciado pelo americano Helmut Niki Apaza, que denunciou o esquema em relação ao jogador Alyson Mota, de 16 anos. Segundo o empresário, ele pagou 110 mil dólares por 20% dos direitos econômicos do atleta e também por uma procuração do clube. Entretanto, a diretoria do Corinthians alega que a negociação não tinha validade e o valor teria sido repartido entre um dirigente e um conselheiro do clube. A polêmica fez com que fosse aberta uma sindicância no clube para investigar o caso.

O lateral estava no time sub-20 do Corinthians, mas vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Osmar Loss. O curioso é que o menino pertencia ao Santos até os 16 anos. O lateral, que também pode atuar no meio de campo, foi campeão do mundo na categoria sub-17 em 2015, numa final contra o Atlético Nacional-COL, já com a camisa do Corinthians.