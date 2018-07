Palmeiras contrata meia Fellype Gabriel, ex-Botafogo

Fellype Gabriel trabalhou com o treinador quando defendeu o Botafogo, entre 2012 e 2013, e o Kashima Antlers, do Japão, em 2011. Antes de acertar com o time paulista, o meia defendia o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. O novo reforço será oficializado pelo clube após ser submetido aos exames médicos na segunda-feira.

No Palmeiras, Fellype Gabriel vai reencontrar Lucas, Rafael Marques e Gabriel, ex-companheiros de Botafogo. Todos foram indicados por Oswaldo de Oliveira, que trouxe ainda ao Palmeiras dois jogadores com os quais trabalhou no Santos: o volante Arouca e o goleiro Aranha.

Para acertar com Fellype Gabriel, o Palmeiras ganhou disputa direta com o Vasco, também interessado no meia. Ele é o 21º reforço da equipe paulista para a temporada 2015.