Palmeiras contrata meia japonês de 18 anos para as categorias de base

O Palmeiras fechou nesta terça-feira a contratação do meia japonês Daiju Sasaki, de 18 anos, que estava no Vissel Kobe. O ex-companheiro de time do espanhol Andrés Iniesta e do alemão Lukas Podolski se apresenta ao clube alviverde ainda nesta semana para treinar com o elenco sub-20. A vinda do reforço contemplou a compra de 30% dos direitos econômicos dele, apesar de o contrato ser de empréstimo por um ano.

Daiju Sasaki completa 19 anos no próximo mês e tem passagens pela seleção japonesa sub-21. Neste ano, ele disputou 10 jogos e marcou dois gols pela equipe principal. Antes de fechar contrato com o Palmeiras, o meia despertava a atenção do Werder Bremen, da Alemanha. O clube alviverde quis o jogador por considerá-lo promissor e com potencial futuro de revenda.

O meia é o terceiro estrangeiro trazido pelo Palmeiras nos últimos meses. Antes dele, a equipe trouxe para o elenco principal dois zagueiros. O argentino Nico Freire veio do futebol holandês e o paraguaio Gustavo Gómez estava no Milan. Todos assinaram contratam de empréstimo por uma temporada.