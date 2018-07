Palmeiras contrata 'motivador' para conter a crise no Brasileirão

O Palmeiras confirmou nesta terça-feira a contratação de um "motivador" para ajudar o elenco a sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O psicólogo Lulinha Tavares vai trabalhar com o time do técnico Dorival Junior a partir desta quarta, para identificar como pode melhorar o desempenho palmeirense.

Em sua página na internet, o psicólogo se apresenta como um "coaching esportivo" e explica ter como meta aprimorar a qualidade de pessoas e organizações que busquem a excelência no que fazem. Lulinha já trabalhou com o Palmeiras em 2013, depois da derrota por 6 a 2 para o Mirassol pelo Campeonato Paulista, e também prestou serviços para o Flamengo no passado.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ocupa a lanterna, com 22 pontos em 23 rodadas. O time tem se notabilizado por levar muitos gols no começo dos jogos e boa parte do elenco admite que a falta de confiança é um dos grandes obstáculos internos para superar a má fase. O próximo jogo será contra o Vitória, na quinta-feira, no Pacaembu.