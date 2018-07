Palmeiras contrata multinacional para investigar final do Paulista

O Palmeiras contratou uma empresa especializada em investigação para ajudar na apuração sobre possível interferência externa sobre a arbitragem durante a final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no último dia 8. A companhia americana Kroll foi procurada pela diretoria para levantar provas que embasem a reclamação do clube. A informação foi publicada inicialmente pelo site Globoesporte.com e depois confirmada pelo Estado.

A Kroll tem como outras áreas de atuação o estudo de risco empresariais e de serviços de inteligência. A empresa americana teve atuação em um caso importante no Brasil em 1992, quando foi contratada pelo Congresso Nacional para investigar denúncias contra o então presidente da República, Fernando Collor. A empresa tem 35 escritórios e atuação em mais de 20 países.

O clube tem até quinta-feira ao meio-dia para anexar mais provas. Na próxima segunda-feira o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) vai apresentar relatório com a conclusão se o caso será encerrado ou se terá denúncia para prosseguir com a investigação.

Na terça-feira, sete testemunhas prestaram depoimentos: o quinteto de arbitragem, o delegado do jogo, Agnaldo Vieira, e o diretor de arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF), Dionísio Roberto Domingos, que é o grande alvo dos protestos do clube. O Palmeiras acusa Domingos de ter entrado em campo para avisar o árbitro, Marcelo Aparecido de Souza, sobre o cancelamento do pênalti em Dudu.