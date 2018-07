Palmeiras contrata o atacante Willian e mantém o lateral Fabiano para 2017

O Palmeiras fechou na noite desta quarta-feira a contratação do atacante Willian, do Cruzeiro, que teve passagem vitoriosa pelo Corinthians, onde foi campeão brasileiro, em 2011, e da Libertadores no ano seguinte. O jogador ficará até o fim do ano por empréstimo na equipe paulista, em negociação que inclui como contrapartida a permanência do meia Robinho na equipe mineira, também até o fim do ano.

No acordo selado entre as equipes, as diretorias acordaram a possibilidade de os dois atletas prorrogarem o contrato de permanência nos times por mais duas temporadas. O Palmeiras se comprometeu ainda a não negociar Robinho ao longo de 2016, caso receba alguma outra proposta pelo jogador.

Os dois clubes também fecharam uma negociação entre dois laterais. O Palmeiras comprou 40% dos direitos econômicos de Fabiano, que atuou emprestado pela equipe em 2016 e, inclusive, marcou contra a Chapecoense o gol do título brasileiro. O atleta chegou a se reapresentar ao Cruzeiro no começo desta semana para iniciar a pré-temporada. No acordo, o Cruzeiro tem de volta ao elenco o lateral-esquerdo Fabrício. O lateral, que pouco atual na equipe paulista, estava emprestado ao Palmeiras.

As duas aquisições fazem o atual campeão brasileiro chegar a nove reforços nesta janela de transferências. Antes de Willian e Fabiano, a diretoria trouxe o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Raphael Veiga, Hyoran, Guerra e Michel Bastos, mais o atacante Keno.