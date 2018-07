Palmeiras contrata o zagueiro Leandro Amaro O Palmeiras anunciou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Leandro Amaro. O defensor tem seus direitos presos ao Cruzeiro, mas atuou pelo Botafogo no último Campeonato Paulista. O time de Ribeirão Preto, inclusive, ainda está na briga pelo título de Campeão do Interior. Ele chega por empréstimo, com contrato até o final do ano e opção de compra ao final do vínculo.