Palmeiras acerta a contratação do paraguaio Gustavo Gómez, do Milan

O Palmeiras fechou nesta terça-feira a contratação por empréstimo do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, do Milan, O defensor de 25 anos ficará no clube inicialmente por uma temporada. O reforço deve chegar ao Brasil na quarta-feira e logo ser incorporado ao elenco para ser incluído na lista de inscritos para a disputa das oitavas de final Copa Libertadores.

Gómez e Palmeiras já mantinham contato desde o começo do ano. Em janeiro, o clube alviverde negociou o colombiano Yerry Mina ao Barcelona e se aproximou de acerto com o zagueiro do Milan. Naquela ocasião os altos valores afastaram a diretoria de concretizar o negócio. Nas últimas semanas as conversas se intensificaram, até o acordo ser selado no começo da tarde desta terça.

Revelado pelo Libertad, o zagueiro paraguaio atuou também no Lanús e está no Milan desde 2016. Na última temporada ele foi pouco aproveitado e participou somente de uma partida oficial, ao entrar nos dez minutos finais do confronto com o Áustria Viena, pela Liga Europa. Apesar da pouca utilização no time italiano, Gómez tem passagem pela seleção paraguaia ao, inclusive, integrar o elenco que disputou a Copa América Centenário.

A defesa é um dos setores mais visados pela diretoria alviverde nesses últimos meses. O clube trouxe também por empréstimo o argentino Nico Freire e fechou a compra efetiva dos direitos econômicos de Antônio Carlos, que atuava pela equipe cedido pela Tombense. O elenco conta ainda com as seguintes opções para a posição: Edu Dracena, Thiago Martins, Luan e Pedrão.