Palmeiras repete trajetória do Corinthians em 2012 com algumas coincidências no Mundial

O futebol apresenta coincidências que nem mesmo astrólogos, numerólogos ou tarólogos seriam capazes de prever. O Palmeiras, atual campeão da Libertadores, percorre no Mundial de Clubes em Abu Dabi o mesmo caminho que o seu arquirrival Corinthians trilhou dez anos atrás e encontra outras semelhanças que os conectam na mesma competição, com a mesma obsessão de festejar o título.

Assim como o Corinthians, o Palmeiras eliminou o Al Ahly, do Egito, na semifinal e duela na decisão com o Chelsea, poderoso rival inglês que o time alvinegro venceu por 1 a 0 para levar a taça e que a equipe alviverde espera derrotar neste sábado, no Mohammed Bin Zayed Stadium, para alcançar o topo do mundo.

Estão nos elencos do Chelsea, de 2012 e no atual, os maiores elos que ligam Corinthians e Palmeiras na disputa. O time londrino de dez anos atrás tinha um brasileiro na defesa, David Luiz, e outro no meio de campo, Ramires. Neste ano, o defensor tupiniquim é Thiago Silva e o meio-campista é Jorginho, que, cabe ressaltar, se naturalizou italiano e foi recusado na peneira do Palmeiras quando tentava se tornar jogador.

A equipe superada pelo Corinthians contava com um jogador africano, o nigeriano Victor Moses. O elenco que disputa o torneio em Abu Dabi tem dois representantes da África: o ponta-direita marroquino Ziyech e o goleiro senegalês Mendy, eleito o melhor goleiro do mundo em 2021.

Há também atletas campeões da Copa do Mundo nas duas formações. A de 2012 tinha o meia Juan Mata, vencedor do Mundial de 2010, na África do Sul, pela seleção espanhola. O grupo deste ano confia no volante N’Golo Kanté, um dos craques do time. Ele ganhou com a França a Copa da Rússia, em 2018.

Aos supersticiosos palmeirenses, há mais semelhanças entre as duas equipes para além do Mundial. Em 2012, o Corinthians ganhou o campeonato da Fifa depois de faturar no início daquele ano a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Coincidentemente, o Palmeiras conquistou nesta temporada, em janeiro passado, a sua primeira Copinha.

É possível encontrar simetrias até na transmissão do Mundial de Clubes. Há uma década, o torneio da Fifa foi transmitido no Brasil pela Bandeirantes, que comprou os direitos de transmissão e voltará a exibir em TV aberta e fechada (BandSports) a competição que os brasileiros tratam como o Santo Graal.

O título do Corinthians foi narrado por Luciano do Valle e comentado por Neto e Ronaldo, ex-jogadores e ídolos corinthianos. A missão de narrar a decisão do Palmeiras com o Chelsea fica a cargo de Ulisses Costa Os comentários são de ídolos palmeirenses, Velloso e Edmundo.

O Corinthians é o último campeão sul-americano do Mundial. De 2012 em diante apenas europeus levantaram a taça. O Palmeiras enfrenta o Chelsea neste sábado, às 13h30 (de Brasília) em Abu Dabi, com a tarefa de quebrar o jejum e reduzir essa distância de times da América do Sul para os do Velho Continente.

A Fifa reacendeu nesta semana a velha polêmica sobre o status da Copa Rio de 1951, vencida pelo Palmeiras e considerada um título mundial pelos palmeirenses, ao classificar aquele torneio como um Mundial. A entidade disse que Corinthians e Palmeiras têm um título cada. Dias depois, voltou a afirmar que a equipe alviverde alcançou o topo do mundo em 1951, mas ressaltou que o time alvinegro ostenta duas taças, não uma, como havia publicado.