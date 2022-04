Palmeiras busca 1ª vitória no Brasileirão e Corinthians quer confirmar evolução

Palmeiras e Corinthians se encontram pela segunda vez na temporada. Neste sábado, às 19 horas, os arquirrivais duelam no dérbi da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O momento é diferente de pouco mais de um mês atrás, quando se enfrentaram pelo Paulistão no Allianz Parque, com vitória de 2 a 1 para o time alviverde.

O clássico será jogado na Arena Barueri, que recebe um dérbi pela primeira vez na história, porque no Allianz Parque acontece um show sertanejo neste sábado. Apesar da mudança de palco, o estádio terá ótimo público, com os palmeirenses eufóricos por mais um triunfo diante do arquirrival. Nos últimos dez jogos entre os rivais, o Palmeiras venceu quatro vezes, houve quatro empates e o Corinthians obteve apenas duas vitórias.

Palmeiras e Corinthians não se enfrentam fora da capital paulista desde 2011, quando mediram forças em Presidente Prudente, interior paulista, pelo Campeonato Brasileiro - vitória palestrina por 2 a 1, com gols de Luan e Fernandão. O time alviverde tem ampla vantagem atuando longe da cidade de São Paulo contra o seu maior rival. Em 15 jogos, registra seis vitórias, oito empates e apenas uma derrota.

As mudanças em 36 dias, período do último dérbi até o deste sábado, são mais significativas no lado corintiano. O time evoluiu sob o comando de Vítor Pereira, que parece estar perto de encontrar um equilíbrio no elenco, lançando mão de jovens e veteranos. A pressão e as cobranças ficaram para trás.

O Palmeiras continua uma equipe forte, coesa e muito competitiva, tanto que ganhou quatro dos três clássicos que disputou no ano, foi campeão paulista com uma remontada histórica sobre o São Paulo e aplicou duas goleadas em seus primeiros compromissos na Libertadores, uma delas de 8 a 1 em cima do Independiente Petrolero, da Bolívia.

No entanto, ainda não venceu no Brasileirão. Enquanto o Palmeiras estreou perdendo para o Ceará por 3 a 2 e, depois, empatou com Goiás (1 a 1) e Flamengo (0 a 0), o Corinthians ganhou os seus dois compromissos diante de Botafogo (3 a 1) e Avaí (3 a 0). A equipe de Abel Ferreira soma, portanto, dois pontos. Os comandados de Vítor Pereira têm seis e lideram a tabela de classificação.

O foco dos dois rivais é dividido, já que ambos têm compromissos pela Libertadores no meio de semana. Isso significa que é muito provável que as escalações tenham surpresas, com o prosseguimento do rodízio de atletas dos dois lados. Cabe lembrar que o Corinthians está mais descansado, já que atuou com reservas no empate por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil. O Palmeiras jogou com titulares diante do Flamengo, com o qual empatou sem gols no Maracanã.

Palmeiras e Corinthians não entrarão com reservas, mas é possível que alguns dos principais atletas dos elencos, por desgaste, sejam poupados. O time alviverde enfrenta na quarta-feira o Emelec, no Equador. Um dia antes, a equipe alvinegra pega o Boca Juniors em casa, na Neo Química Arena.

"Não há milagres, pois não somos máquinas. E mesmo as máquinas têm problemas", reconheceu Abel Ferreira. Ele diz que não abrirá mão de "jogadores influentes na dinâmica". "Vamos procurar recuperá-los o mais rápido possível." O português está invicto contra seus colegas compatriotas no Brasil. Em quatro jogos, soma três vitórias e um empate. Venceu o Vasco da Gama de Ricardo Sá Pinto, em 2020, o Athletico-PR de António Oliveira, em 2021, e o Corinthians de Vítor Pereira, em 2022, além de empatar com o Flamengo de Paulo Sousa, no jogo mais recente do Brasileirão.

Vítor Pereira vai na mesma linha do compatriota. "Temos que tentar gerir as competições, mas sabemos que, se não tivéssemos poupados, teríamos comprometido o próximo jogo com o Palmeiras e, provavelmente, contra o Boca também", afirmou.

No Palmeiras, Weverton completará 40 clássicos com a camisa alviverde. Ele tem 12 jogos contra o Corinthians, 16 diante do São Paulo e 11 ante o Santos. "Sabemos que tem algo especial não só para nós, mas para o torcedor também. É aquele jogo que te credencia a ídolo, aumenta a identificação com o clube. Então tudo isso cria um ambiente diferente e vamos com esse sentimento para o campo, sempre querendo vencer. Fico feliz por disputar tantos clássicos e espero sair com a vitória", disse o camisa 21.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Gabriel Veron) e Raphael Veiga; Dudu e Rony (Rafael Navarro). Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Maycon, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Róger Guedes e Jô. Técnico: Vítor Pereira.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS)

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Arena Barueri

TRANSMISSÃO - Premiere