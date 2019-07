Palmeiras, Corinthians e Santos fazem bonito e São Paulo tropeça na rodada do Brasileiro Feminino

O primeiro final de semana de jogos após o retorno do Campeonato Brasileiro Feminino reservou muita emoção, gols e times tradicionais em destaques. Corinthians e Santos golearam, o Palmeiras e Cruzeiro ficaram perto do acesso para a elite e o São Paulo tropeçou.

LEIA TAMBÉM > Briga por igualdade salarial nos EUA ameaça Copa do Mundo de 2026

Na Série A-2, a segunda divisão, os primeiros jogos das quartas de final tiveram oito gols nas quatro partidas e os times favoritos corresponderam. No duelo mais equilibrado, o São Paulo foi derrotado no domingo pelo Taubaté por 1 a 0. Vale lembrar que o Tricolor não contou com a atacante Cristiane, que se recupera de lesão.

O Palmeiras venceu a Chapecoense por 2 a 0 e encaminhou a classificação, assim como o Cruzeiro, que bateu o Ceará pelo mesmo placar. O Grêmio fez 2 a 1 no América-MG. Os quatro primeiros colocados da Série A-2 estarão na elite nacional em 2020. Assim, quem vencer os confrontos das quartas, já se garantem na primeira divisão do ano que vem.

Os jogos da volta estão marcados para o próximo final de semana. No sábado, o Cruzeiro enfrenta o Ceará, às 16h, no estádio das Alterosas. No mesmo dia, o Grêmio enfrenta o América-MG, às 15h, no Vieirão. Já no domingo, o Palmeiras pega a Chapecoense às 15h, no estádio Nelo Bracalente e o São Paulo decide seu futuro contra o Taubaté no Pacaembu, às 15h.

Já a Série A-1 conta com Corinthians e Santos disputando rodada a rodada a liderança . Os dois clubes dividem a ponta com 30 pontos, tendo 10 vitórias e uma derrota em toda a competição. A equipe paulistana leva vantagem no saldo de gols (39 x 33).

Neste final de semana, os rivais alvinegros mostraram mais uma vez suas forças. No sábado, o Santos atropelou o Sport por 9 a 0, no estádio Ulrico Mursa. O Corinthians fez o placar diante do São Francisco-BA, no Parque São Jorge. Outra partida com muitos gols foi a vitória do Flamengo por 6 a 3 sobre o Minas Icesp. São José e Foz Cataratas jogam nesta segunda e encerram a 11ª rodada.

RESULTADOS DA SÉRIE A-2 DO BRASILEIRO

Ceará 0 x 2 Cruzeiro

América 1 x 2 Grêmio

Chapecoense 0 x 2 Palmeiras

Taubaté 1 x 0 São Paulo

RESULTADOS DA SÉRIE A-1

Santos 9 x 0 Sport

Ponte Preta 1 x 0 Vitória-BA

Flamengo 6 x 3 Minas Icesp

Corinthians 9 x 0 São Francisco-BA

Kindermann 3 x 0 Vitória-PE

Ferroviária 0 x 1 Internacional

Iranduba 1 x 2 Audax

São José x Foz Cataratas (segunda-feira)