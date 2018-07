Palmeiras corre atrás de taça inédita na Copa São Paulo

A equipe de juniores do Palmeiras finalizou sua preparação para a disputa da Copa São Paulo. O time, único dos grandes do Estado que nunca conquistou o torneio, embarcou domingo para Limeira, treinou no período da tarde e nesta segunda-feira faz sua estreia contra a Desportiva Ferroviária (ES), às 21h, no estádio Major Levy Sobrinho.

O elenco treinou sob o comando do técnico Diogo Giacomini e, em dezembro, se dividiu em dois – parte foi ao Rio Grande do Sul, onde disputou o Campeonato Brasileiro de Juniores e parte ficou no Centro de Treinamento de Guarulhos, se preparando para a Copinha.

“O segredo é a preparação. Temos de estar prontos para enfrentarmos situações difíceis, porque um tropeço nesta competição é difícil de ser revertido. Temos de ter capacidade para jogar como favoritos, saber propor o jogo. O time da Desportiva é competitivo, com atletas buscando seu lugar no futebol, alguns com passagens por outros clubes. Será um jogo difícil, como toda estreia, mas estamos preparados para sair com o resultado”, disse Giacomini.

Entre os 25 inscritos estão dois nomes mais conhecidos do torcedor alviverde: o atacante Gabriel Jesus, artilheiro do último Paulistão sub-20, e seu companheiro Lucas Taylor, que em 2014 disputou a competição.