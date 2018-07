Palmeiras corre atrás de zagueiro experiente para corrigir falhas

Uma das missões de Alexandre Mattos nos últimos dias é correr atrás de reforços para a sequência da temporada do Palmeiras e o setor que mais tem causado preocupação é a defesa. Isso ficou ainda mais evidente na partida contra o Sampaio Corrêa em que, mesmo com a goleada, o time apresentou falhas gritantes de marcação.

A diretoria está no mercado atrás de um zagueiro experiente que chegue em condições de ser titular e possa ajudar a resolver os problemas da defesa.

A visão dos comandantes do clube é que os atuais zagueiros têm qualidade, mas precisam ter um atleta mais de peso ao lado. Nomes são tratados em sigilo, até porque ainda não há nenhuma conversa avançada com alguém para o setor. O único jogador com tal perfil que foi oferecido ao clube recentemente, mas não agradou, é André Dias, ex-São Paulo e que estava na Lazio.

Enquanto o xerife não chega, Oswaldo quebra a cabeça para escolher a dupla de zaga ideal. Contra o Joinville, domingo, ele espera para saber se Victor Ramos e Jackson terão condições físicas. Se tiverem, podem formar a dupla titular.

Nesta quarta-feira, Victor Ramos – que foi poupado diante do Sampaio Corrêa – não foi para o campo, enquanto Jackson, recuperado de dores musculares, treinou normalmente, mas ainda está sob observação dos médicos. O meia Fellype Gabriel passou pelos últimos exames médicos e acerta os detalhes para assinar contrato.