Palmeiras corre para acertar com Lucas Barrios e um zagueiro

As maiores necessidades do elenco do Palmeiras estão perto de serem sanadas. O clube espera fechar nos próximos dias, com a chegada de Marcelo Oliveira, a contratação de mais um atacante – além de Alecsandro – e de um zagueiro.

Alecsandro foi anunciado ontem e será apresentado hoje, no Allianz Parque. Em breve, ele pode ter mais um companheiro. O Palmeiras espera conseguir regularizá-lo ainda hoje para poder atuar diante do Fluminense, no domingo.

O diretor de futebol, Alexandre Mattos, foi para a Alemanha acompanhar à final da Liga dos Campeões, disputada sábado, e aproveitou para conversar com os representantes de Lucas Barrios e deixou o acordo bem encaminhado.

O argentino naturalizado paraguaio está com a seleção do Paraguai para disputar a Copa América e se interessou em defender o Alviverde, mas quer adiar o acerto na expectativa de se valorizar na competição. Mattos tenta fechar o acordo logo para evitar perder o jogador, que está tão perto. Caso o acordo seja definido, ele só chegará após a participação do Paraguai na Copa América.

Na zaga, Manoel e Dedé ainda estão na lista, mas o foco no momento é Leandro Almeida. O Palmeiras espera que o jogador consiga se desvincular do Coritiba de graça para poder fechar. Caso não tenha êxito, o plano B é Rafael Marques, ex-Botafogo, que tem contrato com o Verona até o fim do mês. Ele também interessa à Ponte Preta.

Na quinta-feira, o clube acertou as liberações de Alan Patrick e Ayrton para o Flamengo. E neta sexta-feira, o Palmeiras inaugura o busto em homenagem a Oberdan Cattani e será contemplado com a mudança da placa da Rua Turiaçu para Rua Palestra Itália.