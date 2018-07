Palmeiras corre risco de iniciar 2012 sem patrocínio de camisa

SÃO PAULO - O Palmeiras deve ter um adversário extra na tentativa de contratar jogadores para o ano que vem. O clube está com dificuldades para acertar um novo patrocínio de camisa e a tendência é que inicie 2012 sem um parceiro. O acordo com a Fiat acaba em dezembro e a empresa italiana já comunicou ao clube que não tem interesse em renovar o vínculo.

A JAC Motors, empresa chinesa também do ramo automobilístico, se interessou pelo espaço publicitário, mas as negociações esfriaram nos últimos dias.

A Fiat está no Palmeiras desde maio do ano passado, quando o clube rompeu contrato com a Samsung, que pagava R$ 15 milhões por ano, para selar acordo com os italianos, que desembolsavam R$ 20 milhões/ano e ainda permitiam que o Palmeiras tivesse outros anúncios no uniforme. No acordo com a Samsung, a empresa tinha exclusividade em todo o vestuário.

Um dos motivos do fracasso na renovação do patrocinador é o fato de o Palmeiras não ter uma diretoria de marketing forte. Na reunião do COF (Conselho de Orientação e Fiscalização) realizada terça-feira, na Academia de Futebol, o presidente Arnaldo Tirone revelou que deve profissionalizar o setor em 2012. Com isso ele espera dar mais pegada ao clube.