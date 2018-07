Palmeiras corta Leandro Almeida e Cristaldo do Paulista

O Palmeiras anunciou mais duas alterações na lista dos 28 jogadores inscritos no Campeonato Paulista. O zagueiro Leandro Almeida e o atacante Cristaldo deixam a lista para as entradas, respectivamente, do meia Cleiton Xavier e do atacante Róger Guedes. Os dois, inclusive, já podem atuar na partida contra o São Bernardo, segunda-feira, às 21h, no Allianz Parque, pelas quartas de final do estadual.

Cristaldo deixou a competição por causa de um estiramento com sangramento na coxa. Após a realização de uma drenagem e o processo de cicatrização, uma pequena hérnia ficou no local e isso tem incomodado o atacante argentino.

Quanto a saída de Leandro Almeida, o motivo foi opção técnica. O defensor perdeu espaço após a falha contra o São Bento e desde então não atuou mais. Além disso, ele está envolvido em uma negociação com o Criciúma e deve acertar nos próximos dias a ida para o clube catarinense como parte da transação do atacante Róger Guedes.

Pelas conversas entre os clubes, o Palmeiras emprestaria alguns jogadores ao Criciúma, mas isso só aconteceria após o término do Campeonato Paulista. Como já está fora da competição, é possível que Leandro Almeida vá antes do esperado para o clube catarinense.

Na semana passada, o time alviverde já havia colocado Victor Luis no lugar do meia Moisés, machucado. O lateral-esquerdo, inclusive, foi titular na partida contra o Mogi Mirim, pois Egídio estava suspenso e Zé Roberto desgastado fisicamente.