Palmeiras corta volantes Arouca e Rodrigo e o meia Hyoran em lista para Paulistão

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a lista de inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. Entre os 32 jogadores do elenco profissional, a comissão técnica deixou quatro fora da relação entregue à Federação Paulista de Futebol (FPF) e listou 27 atletas, um a menos do que o máximo permitido. A vaga restante será do meia venezuelano Alejandro Guerra, que aguarda a liberação da documentação para poder estrear.

O técnico Eduardo Baptista deixou fora da lista o goleiro Fuzato, de 20 anos, os volantes Rodrigo e Arouca, mais o meia Hyoran. No restante, a equipe terá todo o elenco à disposição já para a estreia, neste domingo, contra o Botafogo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A lista de inscritos pode ser alterada na FPF até dia 3 de março.

A equipe deixou fora o goleiro Fuzato por já ter inscrito outros três da posição (Fernando Prass, Jailson e Vinícius Silvestre). Já Arouca passou por cirurgia no tornozelo direito no último sábado e como vai precisar de 40 dias de recuperação, está fora do elenco neste início de temporada. Rodrigo, que só tem uma partida pelo clube, está em negociação de empréstimo para atuar em outra equipe.

O meia Hyoran, reforço que veio da Chapecoense e assinou por quatro temporadas, tem feito um trabalho específico de fortalecimento muscular no clube e, por isso, dará sequência ao processo antes de ser inscrito para competições oficiais do elenco.

Confira a lista de inscritos do Palmeiras para o Paulistão:

Goleiros - Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais - Jean, Fabiano, Zé Roberto e Egídio

Zagueiros - Yerri Mina, Vitor Hugo, Edu Dracena, Thiago Martins e Antônio Carlos

Meias - Moisés, Michel Bastos, Raphael Veiga e Vitinho

Atacantes - Dudu, Róger Guedes, Alecsandro, Lucas Barrios, Willian, Keno, Erik e Rafael Marques