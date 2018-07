Palmeiras cria pouco e perde do Mirassol no Pacaembu

Sentindo a falta de Marcos Assunção e Valdivia, o Palmeiras decepcionou sua torcida neste sábado, 31, à noite, no Pacaembu. Com um futebol burocrático e errando muito no setor defensivo, o time do técnico Luis Felipe Scolari foi batido pelo Mirassol por 1 a 0, em jogo válido pela 17.ª rodada do Campeonato Paulista.

A equipe alviverde perdeu uma invencibilidade de 22 jogos ao ser derrotada pelo Corinthians, domingo passado, penou para vencer o Paulista na quarta e agora sofreu mais este revés. Antes líder, o Palmeiras está em terceiro e pode até ser ultrapassado pelo Santos, que tem dois pontos a menos e pula para o terceiro lugar com uma vitória sobre a Portuguesa, domingo.

Até o fim do Paulistão, o Palmeiras ainda pega o Guarani (em Campinas) e o Comercial (em casa). Antes, na quarta, visita o Horizonte, no Ceará, pela segunda fase da Copa do Brasil. Já o Mirassol foi a 21 pontos, em nono, e por mais que tenha chances remotas de ir às quartas de final (tem cinco pontos a menos que o Bragantino, o oitavo), atualmente ocupa a segunda vaga paulista na Série D.

O JOGO

Mal a bola rolou no Pacaembu e já era possível perceber que Marcos Assunção e Valdivia fariam falta. A criação de jogadas sobrou para Daniel Carvalho e Wesley, esse visivelmente sem ritmo de jogo. Para piorar, as duas únicas chances, por mínimas que fossem, caíram justamente nos pés do volante. Uma ele mandou muito longe, e na seguinte preferiu chutar rasteiro, tirando tinta da trave direita do Mirassol.

A segunda destas chances foi aos 15 minutos do primeiro tempo e, dali em diante, o Palmeiras não fez mais nada até o intervalo. Com a zaga alviverde mal postada (Leandro Amaro foi poupado e substituído por Maurício Ramos), o Mirassol tinha espaços para chegar com perigo à meta de Deola.

Foram duas chances claras perdidas pelo time do interior só no primeiro tempo. Aos 21, Serio Manoel saiu na cara de Deola e bateu pelo lado. Depois, aos 36, Henrique Dias cruzou da esquerda e Samuel, sozinho no meio da área, chutou por cima.

O Palmeiras voltou outro time para o segundo tempo. Talvez querendo responder as vaias que ouviu da torcida na saída para o intervalo, foi para cima e ficou perto de abrir o placar. Aos 10 minutos, Wesley arriscou, Fernando Leal deu rebote, Alex Silva quase fez contra no rebote, mas o goleiro salvou de novo. No lance seguinte, novamente Wesley parou em Leal, mas desta vez foi Daniel Carvalho quem perdeu no rebote.

O gol parecia questão de tempo quando Felipão resolveu trocar Artur por Chico. No ataque seguinte do Mirassol, exatamente pelo lado direito da direita, Preto invadiu a área, bateu cruzado, e fez 1 a 0.

Em desvantagem, o Palmeiras se assustou e deixou o Mirassol mandar no jogo. O time do interior teve três boas diversas chances de ampliar, mas em todas parou em Deola. Nos 10 minutos finais, com Pedro Carmona no lugar de Daniel Carvalho, o time da casa foi para a pressão desorganizada, mas só levou perigo uma vez, num chute de Maikon Leite que Fernando Leal defendeu.

PALMEIRAS 0 X 1 MIRASSOL

PALMEIRAS - Deola; Artur (Chico), Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, João Vitor, Wesley (Ricardo Bueno) e Daniel Carvalho (Pedro Carmona); Maikon Leite e Barcos. Técnico - Luiz Felipe Scolari.

MIRASSOL - Fernando Leal; Samuel, Matheus Ferraz, Dezinho e Willian Simões; Sérgio Manoel, Alex Silva, Acleisson e Xuxa; Henrique Dias (Malaquias) e Preto (Borebi). Técnico - Ivan Baitello.

GOL - Preto, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Márcio Roberto Soares.

CARTÕES AMARELOS - Henrique Dias, Fernando Leal e Juninho.

RENDA - R$ 294.740,00.

PÚBLICO - 8.502 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.