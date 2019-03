Palmeiras cria setor especial para mulheres para jogo com a Ponte Preta

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira uma novidade para o público para o jogo da próxima semana, contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O clube vai montar um setor Palestrinas, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Para ver o jogo no local, cada pessoa que comprar um ingresso poderá levar uma acompanhante.

A promoção está restrita neste primeiro momento ao jogo contra a Ponte Preta, no dia 20. A partida vale pela última rodada da primeira fase do Estadual. O clube não revelou a quantidade de ingressos para o novo setor, porém a retirada dos bilhetes deverá ser feita no portão D do estádio. Os torcedores ficarão acomodados atrás de um dos gols da arena.

Antes do jogo com a Ponte Preta, na quarta, o time tem como compromisso o clássico com São Paulo, marcado para sábado, no Pacaembu. Em caso de vitória sobre o rival, o Palmeiras vai garantir a classificação para a fase final do Estadual com uma rodada de antecedência. A partida não será no Morumbi porque o local passa por reformas depois de ter sido atingido por uma enchente.