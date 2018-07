Palmeiras culpa Copa do Brasil por redução de público

No jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, 20,8 mil torcedores estiveram presentes no Pacaembu. Depois da queda na competição, o público se reduziu a cerca de um terço. O Palmeiras fez dois jogos em São Paulo desde que foi eliminado com a derrota por 3 a 0 em uma atuação muito ruim em Curitiba. Contra a Chapecoense, na decisão do título simbólico do primeiro turno, e diante do ASA, na última terça-feira, foram cerca de 8,7 mil torcedores presentes em cada confronto.

"Acabou acontecendo a eliminação na Copa do Brasil e houve uma queda, mas tenho certeza de que a partir de agora a torcida vai começar a ir para o estádio", afirmou o volante Wendel, que aposta nas boas atuações nas vitórias por 3 a 1 diante do Atlético-GO e 3 a 0 no ASA como atrativo para o público.

Porém o reencontro do Palmeiras com o Pacaembu vai demorar um pouco. O time viaja para dois jogos fora de casa - América-MG, em Belo Horizonte, e Avaí, em Florianópolis - e se retorna a atuar em São Paulo no dia 21, quando recebe o Sport.

A expectativa é para receber público parecido com o jogo contra o Paraná, quando 29 mil pessoas presenciaram a vitória de virada por 2 a 1. "O torcedor sentiu o baque porque tinha a esperança de chegar à final da Copa do Brasil. É normal e também sentimos muito. Mas conhecemos o palmeirense e sabemos que daqui a pouco isso passa", disse o meia Serginho.