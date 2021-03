Palmeiras dá férias a João Martins e treina sob o comando de Victor Castanheira

Após folgar no fim de semana, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol, sob o comando do auxiliar técnico Vitor Castanheira. Ele substitui João Martins, que vinha dirigindo o time nas últimas três semanas e entrou de recesso.

Castanheira estará à frente da equipe por pouco tempo, já que o técnico Abel Ferreira chegará ao Brasil na quinta-feira. O treinador curte seus últimos dias de férias em Portugal e regressará de "carona" no avião da patrocinadora do clube, Leila Pereira. A aeronave particular da presidente da Crefisa deixará o aeroporto da cidade do Porto na quarta à noite para trazer de volta Abel para o reinício dos trabalhos no comando da equipe.

Nesta segunda, o elenco realizou trabalhos técnicos na Academia de Futebol. Em dimensões reduzidas e com dois times com 11 componentes (contando os goleiros), os jogadores participaram de atividades com ênfases nas transições, nos passes rápidos e verticais, e inversões de jogo.

Reforço oficializado na última semana, o meio-campista Danilo Barbosa, que veio do Nice, da França, trabalhou novamente em tempo integral com os companheiros. Zé Rafael deu sequência ao seu cronograma individualizado e treinou com bola, no campo, com Angulo e Gabriel Furtado, do grupo de apoio, além de fazer trabalhos na parte interna do centro de excelência.

Gabriel Veron realizou movimentações internas e também no gramado, sem bola, com os fisioterapeutas. Já Wesley ficou na parte interna da Academia. Por conta de lesões na última temporada, o meio-campista e os dois jovens atacantes seguem um cronograma de trabalho especial.

O Palmeiras volta a treinar na terça pela manhã. Como o Campeonato Paulista segue suspenso por enquanto, o time alviverde tem como próximo compromisso o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, diante do Defensa y Justicia, da Argentina. O duelo está marcado para 7 de abril.