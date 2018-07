Palmeiras dá início a sequência complicada diante do Atlético-MG

O Palmeiras inicia neste domingo uma sequência de três partidas muito complicadas, ainda mais para um time que não vence há sete rodadas e está perigosamente próximo da zona de rebaixamento. Enfrenta o Atlético-MG em Belo Horizonte, domingo que vem faz o clássico com o São Paulo no Pacaembu e em seguida vai a Recife enfrentar o Sport. O técnico Ricardo Gareca está preocupado com a situação, e sabe que a reação precisa começar logo.

"Não pensava que o Palmeiras poderia chegar a essa situação. Acredito que vamos formar uma grande equipe, com potencial, mas tenho ciência da situação que estamos vivendo. Penso positivo e acredito que podemos avançar muito, mas para isso é importante vencer o Atlético", disse o treinador.

Mesmo na Copa do Brasil, quando venceu o Avaí nos dois jogos, as atuações foram ruins. Gareca faz essa leitura, e por isso repete nas entrevistas que é preciso melhorar.

Os reforços estão chegando e, aos poucos, o Palmeiras começa a mudar sua cara. "Já sinto um pouco do que estamos fazendo nos treinos durante os jogos", assegurou o treinador.

Gareca tem duas dúvidas para escalar a equipe. Leandro começou a partida contra o Avaí como titular, mas foi substituído, deixou o jogo debaixo de muitas vaias, e Mouche, que entrou em seu lugar, jogou bem e fez o gol da vitória. No meio, Renato e Josimar brigam por uma vaga, com Marcelo Oliveira correndo por fora. Na lateral-direita, Wendel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Weldinho.

Embora ainda não conheça muito do futebol brasileiro, como ele mesmo admite, Gareca mostra que tem feito bem o dever de casa quando o assunto é analisar os adversários.

"O Atlético tem um time agressivo no ataque e com zagueiros altos e experientes. É bem armado e com certeza será um jogo bem complicado."

No Atlético, depois de uma semana turbulenta, o atacante Jô está confirmado pelo técnico Levir Culpi. O jogador faltou a um treino alegando problemas familiares e como punição ficou fora da partida contra a Chapecoense. Os desfalques serão Réver e Leandro Donizete.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Leonardo Silva e Pedro Botelho; Pierre, Josué e Maicosuel; Guilherme, Diego Tardelli e Jô

Técnico: Levir Culpi

PALMEIRAS: Fábio; Weldinho, Lúcio, Tobio e Victor Luis; Renato (Josimar), Wesley, Allione e Felipe Menezes; Mouche (Leandro) e Henrique

Técnico: Ricardo Gareca

JUIZ: Wagner do N. Magalhães (RJ)

LOCAL: Independência, em Belo Horizonte

HORÁRIO: 18h30