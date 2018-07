Palmeiras dá início à vida sem Barcos em Mogi Mirim Ainda abalado com a saída do atacante Barcos, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Mogi Mirim, às 19h30, no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, em busca de sua segunda vitória consecutiva e tendo de aprender a viver sem seu principal jogador, que se transferiu para o Grêmio.