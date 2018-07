Palmeiras dá novo vexame e perde do Coritiba em casa

SÃO PAULO- Quatro derrotas seguidas, oito jogos sem vencer, apenas nove pontos conquistados em 14 rodadas do returno. Quando o torcedor do Palmeiras acha que o time chegou ao fundo do poço, vê que o buraco pode ser ainda maior. Neste domingo, 6, em Barueri (SP), a equipe comandada por Felipão perdeu mais uma, desta vez para o Coritiba, por 2 a 0, fechando de forma amarga a 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de vencer o Corinthians no último jogo do primeiro turno, o Palmeiras só caiu na tabela. Foi da sexta para a 13.ª posição, com apenas 41 pontos. Assim, passou a se preocupar com o rebaixamento. Bahia e Atlético-MG, dois pontos atrás, podem ultrapassar o time paulista já na próxima rodada, quando o Palmeiras visita o Grêmio, no Olímpico. A distância para o Cruzeiro, agora na zona de rebaixamento, é de sete pontos.

"Tentei fazer meu melhor, não sei o que está acontecendo, que a gente não consegue sair com a vitória. É uma coisa que não está dando certo, temos que treinar para melhorar", disse Luan, desta vez um dos poucos poupados pela torcida - mais pelo esforço do que pelo futebol.

Já o Coritiba, com 48 pontos, em 10.º, precisa tirar sete para ir à zona de classificação à Libertadores. No domingo, tem confronto direto contra o Flamengo, no Couto Pereira, e pode diminuir a distância para apenas quatro, algo possível de se reverter em quatro rodadas.

O JOGO

Nem nos primeiros minutos de partida o Palmeiras demonstrou a superioridade de quem joga em casa e tem, pelo menos na teoria, um elenco melhor do que o do Coritiba. Sem Kleber, Marcos e Valdivia, o time não é mais do que comum. E demonstrou isso com apatia, como se o gol paranaense fosse questão de tempo. E era.

Aos 23 minutos, Everton Costa invadiu a área pela esquerda, passou fácil por Henrique e driblou também Deola. Poderia cair após o choque com o goleiro e pedir pênalti, mas preferiu seguir de pé e quase atrapalhou Davi, que colocou a bola no ângulo, com o gol vazio, e fez 1 a 0 para o Coritiba.

A situação não ficou pior ainda no primeiro tempo porque Alício Pena Júnior não viu quando João Vitor agarrou Jonas na área. E também porque Deola fez excelente defesa em chute forte de Leonardo, aos 37 minutos.

Para o segundo tempo, Felipão atendeu os pedidos da torcida e deixou Rivaldo no vestiário. O time voltou com Maikon Leite, mostrou vontade de empatar, mas levou o segundo gol no contra-ataque. Leonardo tocou na saída de Deola para ampliar. Pouco antes, Ricardo Bueno havia perdido chance de marcar de cabeça, no segundo pau, cabeceando tão forte para o chão que a bola passou por cima do travessão.

O gol mais uma vez desestabilizou o time, que passou a ter a torcida contra si. Nem a entrada de Fernandão no lugar de Tinga, deixando o time com quatro atacantes, reverteu a situação. Aos 32 minutos, Everton Costa perdeu gol claro, carimbando a trave esquerda de Deola. Um minuto depois, João Vitor deu um carrinho desleal em Willian, no meio de campo, e foi expulso. Já quase no fim, Fernandão driblou Vanderlei, chutou fraco e viu a defesa tirar o gol que parecia claro. Para não ficar atrás, Anderson Aquino também desperdiçou chance clara, nos acréscimos.

PALMEIRAS 2 x 0 CORITIBA

Palmeiras - Deola; Cicinho, Henrique, Thiago Heleno e Rivaldo (Maikon Leite); João Vitor, Marcos Assunção, Chico e Tinga (Fernandão); Luan e Ricardo Bueno (Márcio Araújo). Técnico - Luiz Felipe Scolari.

Coritiba - Vanderlei; Jonas, Jéci, Émerson e Eltinho; Willian, Léo Gago, Davi (Everton Ribeiro) e Everton Costa; Marcos Aurélio (Leandro Donizete) e Leonardo (Anderson Aquino). Técnico - Marcelo Oliveira.

Gols - Davi, aos 23 minutos do primeiro tempo; Leonardo, aos 11 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Alício Pena Júnior (MG).

Cartões amarelos - Marcos Assunção, Chico, Rivaldo, Léo Gago, Eltinho, Émerson e Jonas.

Cartão vermelho - João Vitor.

Renda - R$ 75.868,00.

Público - 7.513 pagantes.

Estádio - Arena Barueri, em Barueri (SP).