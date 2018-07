Em rodada de clássicos, Palmeiras dá novo vexame; confira resumo

Entrando na reta final, os Estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais tiveram clássicos neste final de semana. Ainda no Paulistão, o Palmeiras deu novo vexame ao ser goleado pelo Água Santa, em partida no interior: 4 a 1. Confira resumo da rodada do futebol paulista e de outros estados.

1. Em Presidente Prudente, diante de menos de 3 mil pessoas, o Palmeiras jogou mal e foi goleado por 4 a 1 pelo Água Santa, de Diadema. Com a derrota, Cuca completou quatro jogos e nenhum ponto conquistado à frente do time. No fim do jogo, a torcida vaiou o elenco. Leia em Palmeiras 1 x 4 Água Santa.

2. Em um sábado para lembrar para o resto da vida, o zagueiro Felipe foi convocado pelo técnico Dunga para a seleção brasileira, no lugar do suspenso David Luiz, e ainda fez o gol da vitória do Corinthians sobre o Ituano, em Itaquera. O time de Tite sobra na competição estudual e já está classificado. Corinthians 1 x 0 Ituano.

3. A Vila Belmiro foi palco de um clássico San-São morno, no final deste domingo. Com ambas as equipes muito desfalcadas, Joel e Alan Kardec fizeram os gols de Santos e São Paulo, respectivamente. Leia em http://bit.ly/1Mut3qQ.

4. Em São Januário, o Botafogo buscou muito mais o jogo, mas quem saiu com a vitória foi o Vasco, com gol do jovem atacante Thalles, após bela assistência do meia Nenê. Com o triunfo, o time de Jorginho se tornou o último invicto do Campeonato Carioca. Leia em http://bit.ly/1ZG6SjD.

5. Após cair na semifinal da Copa Sul-Minas-Rio, o Flamengo voltou a decepcionar. Neste sábado, foi derrotado por 1 a 0 pelo Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Leia em http://bit.ly/25s7k9k.

6. Ainda em busca de uma formação ideal, o Fluminense bateu o Boavista por 3 a 0, na noite deste domingo. Leia em http://bit.ly/1VPmMbs.

7. O Atlético-MG massacrou o Cruzeiro, fez do goleiro Fábio o melhor no Independência, mas não conseguiu vencer o rival. Após infelicidade de Uilson, terceiro goleiro alvinegro, Rafael Silva fez o único gol do jogo. Leia em http://bit.ly/1pTV7tU.

8. Jogando em Maceió, a seleção brasileira olímpica venceu a África do Sul por 3 a 1 e se redimiu do fiasco diante da Nigéria, na última quinta-feira. Leia em http://bit.ly/1MurbOT.

9. Visitante no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta fez 3 a 0 sobre o Red Bull Brasil e respirou na luta contra o rebaixamento no Paulistão. Leia em http://bit.ly/1qaS93X.

10. No Canindé, a Portuguesa foi derrotado por 2 a 0 pelo Rio Branco, lanterna da Série A2, e deu adeus às chances de acesso à elite do futebol paulista nesta temporada. Leia em http://bit.ly/1WSoXJs.

11. Com ataque afiado, o Grêmio bateu o Lajeadense por 3 a 0, em casa. Leia em http://bit.ly/25ro6Fu.

12. Após ser alvo de protestos da torcida colorada, o meia Anderson comandou a vitória do Internacional por 4 a 2 sobre o Novo Hamburgo, sábado. Leia em http://bit.ly/1UWCgtp.