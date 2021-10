Palmeiras dará prioridade a sócios-torcedores na compra de ingressos para final da Libertadores

O Palmeiras dará prioridade aos seus sócios-torcedores na compra dos ingressos para a final da Libertadores contra o Flamengo, marcada para o dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Ainda falta definir a mecânica da operação, mas é certo que os membros do Avanti poderão adquirir os bilhetes antes que os torcedores em geral, como já acontece em jogos do time alviverde no Allianz Parque.

O Palmeiras vem aumentando sua base de associados desde que os torcedores foram liberados para voltar ao Allianz Parque. A presença em mais uma final de Libertadores também impulsinou esse aumento. De um mês para cá, o programa ganhou 4 mil novos sócios. Atualmente são 37.300.

Durante a pandemia, o Palmeiras lançou uma das maiores promoções do futebol brasileiro. De abril de 2020 a outubro de 2021, cada real pago em mensalidade pelo sócio Avanti foi convertido em créditos que podem ser utilizados para a retirada de ingressos (até 3 por CPF - o pessoal e mais dois adicionais) ou cupons de R$ 80 para compra de produtos na loja online do clube.

Serão, ao menos por enquanto, disponibilizados 20 mil ingressos para a final da Libertadores. Não foi definida ainda qual a carga de ingressos que cada clube terá. A venda abre na próxima quarta-feira, dia 27. O bilhete mais barato para assistir ao duelo em Montevidéu custa US$ 200 (cerca de R$ 1,1 mil) e o mais caro, US$ 650 (R$ 3.600) . O alto valor das entradas provocou protestos das torcidas e até de atletas. "Muito caro o ingresso, tem que ser mais barato", reclamou o meia-atacante Dudu nas redes sociais..

Cada clube finalista terá um setor designado para a presença de seus torcedores. Os flamenguistas ficarão na Tribuna Colombes, lugar ocupado tradicionalmente pelos torcedores do Nacional, e os palmeirenses, na Tribuna Amsterdam, onde historicamente se acomodam os fãs do Peñarol. A tribuna principal (América), cujo valor do ingresso é o mais caro, e a tribuna oposta (Olímpica) são consideradas setores neutros para o público em geral (uruguaios e estrangeiros).

As vendas dos setores para cada finalista serão gerenciadas pelos clubes com seus torcedores. Cada torcida terá datas e horários específicos para acessar à plataforma e comprar ingressos. Mais informações podem ser encontradas no site oficial da Conmebol.

Segundo a Conmebol, arrecadação da venda dos ingressos de ambos os jogos "será reinvestida no futebol do continente, sendo 50% da arrecadação destinada aos clubes participantes e 50% para cobrir a organização e os custos operacionais do evento".