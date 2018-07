Palmeiras de 2014 tem campanha inferior à do primeiro rebaixamento

Cinco derrotas nos últimos cinco jogos colocaram mais uma vez o Palmeiras em situação complicada. Na 16.ª colocação do Brasileirão, o time paulista precisa bater o Atlético-PR em casa no último jogo do torneio para não depender de outros resultados na tentativa de evitar o terceiro descenso em 12 anos. Mesmo fora do Z-4 ao término da 37.ª rodada, o clube paulista tem campanha inferior à do primeiro rebaixamento, em 2002.

A equipe comandada por Dorival Júnior soma 39 pontos após 37 partidas, com aproveitamento de 35,1% - foram 11 vitórias, seis empates e 20 derrotas. Há 12 anos, o Palmeiras de Levir Culpi chegou à penúltima rodada do Brasileirão com 37,5% de aproveitamento. Àquela altura, 24 jogos haviam sido disputados - o time estava na zona de rebaixamento com 27 pontos conquistados (23.º colocado entre 26 participantes, após seis triunfos, nove empates e nove derrotas).

Na rodada seguinte, a última da primeira fase, o Palmeiras acabou derrotado pelo Vitória por 4 a 3 no Barradão e não conseguiu evitar a queda. O aproveitamento, depois do revés, caiu para 36%. Curiosamente, o time baiano é o principal rival palmeirense na edição atual. Com 38 pontos, o principal rival do Palmeiras neste ano recebe o Santos, em Salvador, precisando vencer e torcer para uma derrota do Palmeiras na capital paulista.

Em 2012, no segundo descenso do clube alviverde, a campanha registrada era pior em relação às de 2002 e 2014. Na 37.ª rodada, o time treinado por Gilson Kleina já estava rebaixado. Com 34 pontos, o aproveitamento era de apenas 31,5% - ao todo, a equipe conseguiu vencer nove jogos e empatar outros sete, com 21 derrotas.

O Palmeiras lutou com uma nova queda praticamente durante todo o Brasileirão 2014. No total, o time terminou entre os quatro últimos em seis oportunidades (nas rodadas 15, 16, 22, 23, 24 e 25). Na derrota para o Inter, neste sábado, no Beira-Rio, a equipe paulista voltou a marcar um gols após 453 minutos. Antes, o fato havia ocorrido na última vitória do time no campeonato, contra o Bahia, na Fonte Nova, na 32.ª rodada.