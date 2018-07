Palmeiras vai decidir a Copa do Brasil com o Santos em casa

O Palmeiras vai decidir em casa a final da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (29), ficou decidido que a primeira partida, a ser realizada no dia 25 de novembro, terá mando do Santos, na Vila Belmiro enquanto a volta, no dia 2 de dezembro acontece no Allianz Parque, com mando do Palmeiras.

Ao contrário das outras etapas da Copa do Brasil, não há o critério de gols marcados fora de casa para decidir o campeão. Caso as duas equipes empatem em gols no somatório dos dois confrontos, a decisão vai para os pênaltis, independente do número de gols marcados em cada estádio.

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, já deixou claro que quer mandar os jogos na Vila Belmiro, apesar de alguns pedidos para a equipe santista atuar em um estádio maior.

Palmeiras e Santos vão reeditar a final do Campeonato Paulista deste ano. Na ocasião, o Santos decidiu na Vila Belmiro e foi campeão. Também não havia o critério de gol marcado fora de casa como desempate. O Palmeiras levou a melhor no primeiro jogo, em casa, vencendo por 1 a 0. Na volta, mesmo tendo marcado um gol na derrota por 2 a 1 na Vila a partida foi para os pênaltis.

Esta é a primeira vez que dois clubes paulistas disputam a final da Copa do Brasil e a terceira vez que um clássico estadual decide a competição. Em 2006, o Flamengo venceu o Vasco na final. Já em 2014, o Atlético-MG superou o Cruzeiro.

Veja das datas das finais da Copa do Brasil

25/11 - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro

2/12 - Palmeiras x Santos - Allianz Parque