Palmeiras decide Copa do Brasil fora de casa contra o Coritiba

RIO - Pelo segundo ano seguido o estádio Couto Pereira, em Curitiba, vai receber o jogo decisivo da Copa do Brasil. O sorteio realizado nesta sexta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, definiu o Palmeiras como mandante do primeiro jogo e o Coritiba do segundo.

Como o Pacaembu vai receber o jogo decisivo da Copa Libertadores na quarta-feira, dia 4 de julho, e a Polícia Militar recomenda que não haja duas partidas simultâneas em locais próximos, a primeira partida da final da Copa do Brasil acontecerá apenas no dia seguinte, 5 de julho, uma quinta-feira.

O mando é do Palmeiras que, entretanto, ainda não decidiu qual estádio receberá o jogo. O Pacaembu, o Morumbi e a Arena Barueri, que recebeu a semifinal, são as possibilidades da diretoria alviverde.

Já o jogo de volta não tem segredo: acontece no Couto Pereira, na quarta-feira dia 11 de julho, às 21h50. No ano passado, o Coritiba venceu o jogo final, contra o Vasco, por 3 a 2, mas ficou sem o título porque havia perdido de 1 a 0 no Rio.