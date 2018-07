Palmeiras decide fazer parte da pré-temporada na cidade de Itu

O Palmeiras divulgou nesta terça-feira a programação da pré-temporada para 2015. O clube vai realizar dois amistosos ou jogos-treino e ficará parte do tempo concentrado no Spa Sport Resort, na cidade de Itu, interior de São Paulo. O elenco se reapresenta das férias no dia 7 de janeiro.

Nos dois primeiros dias, o time passará por exames médicos. Depois, ficarão até o dia 16 treinando na Academia de Futebol e no dia seguinte fará um amistoso ou jogo-treino, contra time ainda não definido. No dia 18, os atletas ganham folga e no dia 19 já viajam para Itu, onde ficarão até o dia 23.

Encerrando a preparação, no dia 24 a equipe comandada pelo técnico Oswaldo de Oliveira vai fazer mais um amistoso ou jogo-treino na Academia de Futebol onde ficará até a estreia no Campeonato Paulista, dia 1º de fevereiro, contra o Osasco Audax.

No dia 7 de janeiro, na reapresentação da equipe, o Palmeiras já deve ter algumas caras novas. Todos os reforços contratados estarão presente. Até o momento, as "caras novas" serão o técnico Oswaldo de Oliveira e sua comissão técnica, o lateral-direito Lucas, o zagueiro Vitor Hugo, os volantes Amaral e Andrei Giroto, o meia Zé Roberto e o atacante Leandro.