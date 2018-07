Palmeiras decide Mundial Sub-17 após Corinthians dar vexame

O Palmeiras pode ser campeão mundial sub-17 nesta quarta-feira. O time alviverde enfrenta o Real Madrid às 13h (horário de Brasília) no estádio La Aldehuela, em Fuenlabrada, Espanha. O time alviverde chega cheio de moral para a decisão, após fazer uma bela campanha desde o início da competição. Ao contrário do rival Corinthians, único eliminado na primeira fase do torneio e ainda sofrendo duas goleadas.

Na semifinal, o Palmeiras derrotou o Rayo Vallecano por 5 a 2, na última segunda-feira. Anteriormente, a equipe havia estreado vencendo de virada o Atlético Nacional-COL por 6 a 1. Depois goleou o Rayo Vallecano por 3 a 0. Nas quartas de final, passou pelo Sporting Cristal por 2 a 0 e depois derrotou novamente o Rayo Vallecano, desta vez por 5 a 2, na semifinal.

O destaque da semifinal foi o atacante Matheus Barbosa, autor de três gols. “Três gols em um jogo eu nunca tinha feito, hoje tive a oportunidade. É muito bom, ainda mais numa semifinal de Mundial, ajudando a equipe a chegar à final. É tudo novo para nós, primeira vez no Mundial, e conseguir ajudar o time assim é indescritível. Contra o Real Madrid será ainda mais difícil, são dois grandes clubes do mundo, e espero que possamos sair com a vitória. Estamos muito focados, nós só voltaremos daqui campeões mundiais”, disse o garoto, convocado para a seleção brasileira sub-17.

Já o Corinthians, embora seja tricampeão da competição, decepcionou e levou duas goleadas. Na estreia, perdeu de 4 a 1 para o Tokushima Vortis-JAP e depois o Real Madrid goleou por 6 a 1. Como foi o pior time dos nove participantes, acabou sendo eliminado do torneio. O campeonato começou a ser disputado em 2005 e tem o Corinthians como o maior vencedor, com três conquistas (2010, 2011 e 2015). Em seguida aparecem o Boca Juniors (2005 e 2006), São Paulo (2007 e 2008) e Real Madrid (2009 e 2014). O Atlético Madrid (2012) e o River Plate (2013) ganharam uma vez cada.