Palmeiras decide reintegrar lateral-direito Fabiano para a próxima temporada

O Palmeiras contará com o lateral-direito Fabiano para a próxima temporada. A novidade foi antecipada nesta quarta-feira pelo gerente-executivo do clube, Cícero Souza. Além dele, outro emprestado que tem retorno assegurado é o meia Raphael Veiga.

"O Fabiano fez um excelente Campeonato Brasileiro pelo Inter, sendo bastante valorizado. Por fazer a lateral e a zaga, ele nos atende numa característica de polivalência, assim como o Jean, o Moisés, o Dudu e o Willian, que jogam em mais de uma posição", explicou Cícero, em entrevista à rádio Gaúcha.

Fabiano deve chegar para suprir a saída de Marcos Rocha, que está emprestado pelo Atlético-MG, mas o Palmeiras ainda não conseguiu fazer um novo acordo com os mineiros. Fabiano estava emprestado para o Internacional e o clube gaúcho tentou, mas não conseguiu mantê-lo no elenco.

Apesar de contar com o lateral-direito para o próximo ano, Cícero Souza afirma que o Palmeiras está disposto a ouvir o Internacional em uma nova tentativa de acordo para ficar com Fabiano. Inicialmente, o clube paulista não tem interesse em emprestá-lo novamente.

Além de Fabiano, outro retorno assegurado é o do meia Raphael Veiga, que estava no Athetico-PR. Quem também pode retornar é o atacante Erik, um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro deste ano.