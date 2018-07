Este sábado vai entrar para a história do Palmeiras. Pela primeira vez em seus 100 anos o clube terá uma eleição em que os sócios poderão escolher o presidente. Lutando pela reeleição, está Paulo Nobre, 46 anos, formado em Direito e sócio desde 1983. Passou a participar da política do clube em 1997. Foi diretor social (1999 a 2002) e vice-presidente (2007-08). Sua chapa é formada pelos mesmos que hoje são vice-presidentes; Maurício Galliote, Genaro Marino, Antonino Jesse Ribeiro e Victor Fruges.

A gestão de Nobre foi marcada por muitas polêmicas e resultados ruins dentro de campo. O fato de o clube atravessar grandes dificuldades financeiras fez com que ele emprestasse mais de R$ 150 milhões para aliviar a situação. Sob seu comando, o programa Avanti passou de oito mil para mais de 60 mil sócios-torcedores.

Seu concorrente é Wlademir Pescarmona, 63 anos, empresário. Sócio desde criança, ele foi diretor geral de esportes amadores (1989 a 1996). Em 2009, atuou como diretor administrativo, e no ano seguinte foi por três meses diretor de futebol. Causou polêmica ao criticar Valdivia e o elenco na época. Sua chapa de vice-presidentes é formada por Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, João Gavioli, Carlos Ricardo Degon e César Maluco.

A votação vai das 10 horas às 19 horas. Cerca de dez mil sócios estão aptos a votar, e a expectativa é de que por volta das 20 horas o resultado seja conhecido. O vencedor assume no dia 15 de dezembro.

Abaixo os rumos que cada candidato planeja para as principais áreas do clube:

FUTEBOL PROFISSIONAL

Pescarmona quer aprimorar o processo de captação de jogadores. O plano do candidato da oposição é contratar observadores para garimpar o mercado em busca de oportunidades. Dentre as ambições do ex-diretor de futebol está a modernização de instalações físicas e estreitamento com equipes do futebol mundial, comissão técnica permanente e convênio com universidades, mostrando que a revelação de jogadores pode ser uma das prioridades de sua gestão.

O principal trunfo para tirar a equipe de um papel de coadjuvante nos campeonatos que disputa seria um grupo de empresários que o ajudaria a buscar recursos no mercado. Inicialmente existiria um fundo de R$ 30 milhões para contratações imediatas, podendo chegar à R$ 50 milhões.

Já Paulo Nobre quer dividir o Departamento administrativamente em três partes: reconstrução (com a contratação de profissionais), sustentabilidade (a reavaliação permanente), e estabilidade (onde priorizará a manutenção do elenco).Definitivamente, o desempenho da equipe não estava nos planos de Paulo Nobre. Para o presidente, após encontrar o que ele chama de 'terra arrasada' em 2013, agora o time poderá contar com investimentos mais significativos. Para Nobre, entretanto, a espinha dorsal do elenco está formada.

CATEGORIAS DE BASE

O plano de Pescarmona é buscar recursos federais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Com esse dinheiro ele conseguiria melhorar a infraestrutura utilizada pelos jovens no clube. Com isso desenvolvimento de programa de captação, núcleos de observação em território nacional e acompanhamento psicológico dos jovens atletas seria implementado.

Pouco utilizada em outras gestões, os jogadores da base iriam treinar com o time profissional pelo menos duas vezes por semana. Além disso, Pescarmona planeja sempre completar o time com jovens atletas formados no clube. Segundo ele, bons jogadores sentem pressão na equipe principal por não estarem acostumados a treinar com os profissionais.

Durante a gestão Paulo Nobre, até mesmo pela necessidade do elenco, alguns jovens foram promovidos ao time principal, como Nathan e João Pedro. Visto como uma alternativa sustentável ao inflacionado mercado brasileiro, o atual presidente sonha com a Construção de Centros de Treinamentos Regionais em território nacional com a obtenção da CND e promover formação acadêmica aos jovens atletas.

CLUBE SOCIAL

Para Pescarmona o clube é como “a casa” do palmeirense. Uma das principais críticas do candidato da oposição ao atual presidente é que ele não frequenta as áreas sociais, desconhecendo os problemas que os sócios enfrentam.

Entre os projetos apresentados para colocar em prática caso seja eleito está a aceleração das obras do prédio administrativo, responsabilidade individual para os profissionais dos departamentos e ouvidoria mais ativa.

Paulo Nobre, por sua vez, promete continuar realizando melhorias no prédio administrativo, áreas esportivas, recreativase sociais. As obras devem ser concluídas durante o mandato. Também haverá a implantação de controles biométricos de acesso nas principais instalações.

ESPORTES AMADORES

Pescarmona foi Diretor Geral de Esportes Amadores de 1989 a 1996, portanto tem experiência na área. O ideal, navisão do candidato é a obtenção de recursos e patrocínios para custeio das modalidades, aumentar a qualidade das instalações e resgate de modalidades como basquete, vôlei, futsal, etc.

Os alicerces de Nobre serão mantidos em um novo mandato. O esporte de alto rendimento, como o basquete, serámantido apenas com recursos próprios. Segundo Nobre, para montar outras equipes adultas tiraria dinheiro do futebol. Esportes de recreação e formação de atletas olímpicos continuam valendo.

FINANCEIRO

Para um dos grandes problemas do Palmeiras, Pescarmona planeja compor um Comitê Estratégico Financeiro. Com essa ajuda deles, a ideia é criar um plano para reestruturação e alongamento do prazo da dívida, além de negociar com os credores.

Uma das áreas cujo Nobre mais se preocupa, devido as grandes dívidas do Palmeiras. Nas promessas para um novo mandato, ele planeja que atuais financiamentos sejam amortizados, minimizar os riscos de juros e redução da dívida.

MARKETING

Além de uma reformulação do departamento, Pescarmona planeja destacar uma parte do departamento de Marketingpara se dedicar exclusivamente aos esportes amadores. O licenciamento de produtos e a expansão de ações também é um dos alicerces. Talvez a maior mudança em relação ao atual departamento é a autogestão do programa de sócio torcedor Avanti, hoje controlado por uma empresa terceirizada.

A exploração do sócio-torcedor sempre foi uma prioridade para Paulo Nobre, que considera o programa uma fonte de renda viável. Para atrair cada vez mais adeptos, ele planeja conceder direito de voto em eleições no clube para filiados. Profissionais do departamento de marketing deverão elaborar um plano estratégico e orçamento, além de passar por uma avaliação constante da diretoria executiva.

ARENA

Para Pescarmona é essencial promover fontes adicionais de recursos decorrentes das novas receitas do Allianz Parque.

Já Paulo Nobre promete continuar sua cruzada para defender os interesses da instituição e tudo o que foi previamente acordado com a W.Torre e aprovado no Conselho Deliberativo.