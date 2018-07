Palmeiras decide vaga na semifinal da Copa do Brasil em casa; Corinthians e Santos jogam fora

Entre os clubes paulistas que estão nas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras será o único com a vantagem de fazer o segundo jogo em seu estádio. Na próxima semana, o Alviverde enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre, e no dia 19 decide a vaga para a semifinal no Allianz Parque.

Sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da CBF, no Rio, definiu que o Corinthians abrirá a disputa com o Cruzeiro no Itaquerão. O segundo jogo será no Mineirão.

O Santos jogará a primeira partida contra o Internacional na Vila Belmiro e depois decidirá a vaga no Beira-Rio. Outra equipe gaúcha que terá a vantagem de fazer o jogo de volta em casa é o Juventude. O primeiro jogo, semana que vem, será em Belo Horizonte.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode poupar alguns titulares na Copa do Brasil. "O Palmeiras vai continuar caminhando muito forte no Campeonato Brasileiro porque tem o objetivo de voltar a reconquistar a hegemonia do campeonato nacional, mas a Copa do Brasil, que tem um jogo em setembro e outro em outubro, também nos possibilita planejar com muito carinho essas duas partidas", disse Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras.

CONFIRA OS CONFRONTOS:

Corinthians x Cruzeiro

Grêmio x Palmeiras

Santos x Internacional

Atlético-MG x Juventude

Atlético-MG, Corinthians, Grêmio e Santos vão fazer o primeiro jogo das quartas em casa já na próxima semana.