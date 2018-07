Palmeiras defende contra o Coritiba série de vitórias no Pacaembu

Para o Palmeiras ter de jogar no Pacaembu não parece ser um problema. O estádio municipal receberá o confronto com o Coritiba, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, já que o Allianz Parque está fechado para um festival de rock e para a operação da troca do gramado. No entanto, a troca de local não tira a confiança do clube, pelo contrário, afinal são cinco vitórias seguidas no Pacaembu.

Desde a inauguração da nova arena, em novembro de 2014, será a décima vez em que o Palmeiras precisará recorrer ao Pacaembu. Até o momento fora seis vitórias, duas derrotas e um empate. Neste ano foram duas partidas, ambas com resultados positivos: 3 a 0 sobre o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, e 1 a 0 no Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Os placares aumentaram a série de invencibilidade no Pacaembu.

Nos últimos cinco jogos, foram cinco vitórias no local. Além dessas duas, a equipe no ano passado bateu o Grêmio, pelo Brasileiro, mais Corinthians e Rio Claro, pelo Campeonato Paulista. O último revés foi em março do ano passado, pelo Estadual, na derrota por 2 a 1, no terceiro jogo do técnico Cuca no comando da equipe.

Até domingo o clube havia vendido 15 mil ingressos para a partida. O treinador afirmou que a mudança de local da partida não afetará o rendimento do time. "O gramado do Pacaembu é muito bom, não tem o que reclamar. Muda porque você não está acostumado de jogar ali, mas não tem problema nenhum, nossa torcida vai estar lá", comentou Cuca.