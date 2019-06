Palmeiras defende sequência invicta no Brasileirão contra lanterna Avaí

O Palmeiras defende uma invencibilidade de 31 jogos seguidos no Brasileirão. Nesta quinta-feira, às 20h, a equipe alviverde recebe o lanterna Avaí, no Allianz Parque, pela nona rodada.

Com 90,5% de aproveitamento, o Palmeiras já superou a meta estipulada pela comissão técnica para a primeira etapa antes da pausa do campeonato para a Copa América. O time só perdeu pontos no empate por 1 a 1 com o CSA, na segunda rodada.

A ideia é acumular vantagem para o segundo semestre, quando o Palmeiras terá os mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores, além da reta final do Campeonato Brasileiro.

“A gente sabe que os pontos até a parada são importantes, porque muitos times vão se fortalecer e se preparar. No segundo semestre embola Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É importante ter gordura para em uma dificuldade poder queimar e se manter na ponta da tabela”, afirmou o zagueiro Edu Dracena, que não vê facilidade em enfrentar o lanterna.

“Esses jogos, na minha opinião, são mais difíceis de enfrentar do que um clássico, um time grande, quando é de igual para igual. Sem desmerecimento aos atletas, ao time, mas pela mobilização. Porque algumas pessoas falam que é fácil”, disse Dracena.

O Palmeiras também busca chegar ao 100.º gol sob o comando de Luiz Felipe Scolari nesta terceira passagem do técnico pelo clube. Nos 62 jogos com o treinador no banco de reservas, a equipe venceu 42, empatou 15 e perdeu cinco. Foram 99 gols marcados e 26 sofridos.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X AVAÍ

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Antonio Carlos, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson. Técnico: Felipão.

AVAÍ: Vladimir; Lourenço, Eduardo Kunde, Betão e Igor; Ricardo, Pedro Castro e João Paulo; Getúlio, Caio Paulista e Daniel Amorim. Técnico: Geninho.

JUIZ: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo.

HORÁRIO: 20h.

NA TV: Premiere.