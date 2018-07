Palmeiras define detalhes e acerta contratação de Marquinhos Gabriel

SÃO PAULO - O Palmeiras acertou nesta quarta-feira a contratação do meia Marquinhos Gabriel. O jogador de 23 anos e que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Bahia fica no clube por uma temporada e chega com a possibilidade de compra de 50% de seus direitos econômicos.

“Está tudo certo. Tivemos hoje (quarta-feira) uma reunião entre o Brunoro (diretor executivo do Palmeiras), um representante do Giuliano Bertolucci (um dos empresários do jogador) e do BMG e ficou tudo definido. Amanhã (quinta-feira) ele já se junta ao grupo”, disse outro empresário do atleta, Fernando Otto, em entrevista ao Estado.

O agente revelou ainda que Marquinhos Gabriel já treina na Academia de Futebol. “Desde quinta-feira da semana passada ele treina na Academia de Futebol e ninguém sabe disso. Ele só não vai para Itu agora porque não dá mais tempo, mas amanhã (quinta-feira) cedo ele estará com os jogadores”, avisou Otto.

Em entrevista ao site oficial do clube, Marquinhos Gabriel comemorou o acerto. "Eu fiquei muito ansioso. Desde que a gente está negociando, eu coloquei o Palmeiras como grande prioridade e estava torcendo para que o negócio saísse rapidamente. Quero começar a trabalhar e ajudar o clube o mais rápido possível."

O jogador ainda fez questão de destacar a importância do Palmeiras. "É muito gratificante jogar em uma equipe do porte do Palmeiras, com jogadores desse porte, com nível de seleção. Atuar ao lado deles só tem a acrescentar no meu futebol e espero também poder ajudar para que o ano seja muito vitorioso."