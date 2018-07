Palmeiras define nesta sexta se Valdivia será relacionado para clássico

SÃO PAULO - Luiz Felipe Scolari definirá nesta sexta-feira se o meia Valdivia será relacionado para o clássico de domingo contra o São Paulo, em Presidente Prudente. Apesar do mistério de todos, dificilmente o chileno terá sua volta confirmada agora.

Após mais de duas semanas parado, com uma lesão na coxa direita, ele retornou aos trabalhos em campo na segunda-feira, realizando o primeiro treino com bola na quinta.

"Ele evoluiu na parte física, mas não podemos queimar etapas", disse o preparador físico Anselmo Sbragia. "Só vamos ter uma ideia melhor do Valdivia amanhã (sexta) depois do treino", falou Felipão após o empate com o Oeste, por 1 a 1, na quinta-feira.

Apesar de Valdivia realmente estar melhor, pessoas que trabalham com ele dizem que será muito difícil o chileno viajar para Presidente Prudente. E dão várias explicações para isso: ele ainda não fez nenhum treino com os companheiros, a viagem é desgastante, estará bastante calor no dia do jogo e, como é um clássico que teoricamente não vale nada, seria desnecessário apressar a volta dele já agora.