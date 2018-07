Palmeiras define numeração fixa para segundo semestre

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a numeração fixa dos jogadores para o segundo semestre. Mesmo negociando sua saída do clube - vai para o Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos -, o meia chileno Valdivia foi mantido com a camisa 10.

A principal mudança em relação que era usado no primeiro semestre foi com o zagueiro Lúcio, que deixou o número 33 e passará a usar o 3. Entre os novos contratados, o zagueiro Tobio ficou com a camisa 2 e o atacante Mouche vai jogar com a 14.

Talvez reservadas para a chegada de novos reforços, as camisas 4, 7 e 9 estão sem donos, assim como a número 12, que foi aposentada pelo Palmeiras em homenagem ao ex-goleiro Marcos.

Confira a numeração do elenco palmeirense:

1 - Bruno

2 - Tobio

3 - Lúcio

5 - Eguren

6 - Juninho

8 - Mendieta

10 - Valdivia

11 - Wesley

13 - Wendel

14 - Mouche

15 - Josimar

16 - William Matheus

17 - Diogo

18 - Felipe Menezes

19 - Henrique

20 - Marquinhos Gabriel

21 - Patrick Vieira

22 - Deola

23 - Renato

25 - Fernando Prass

26 - Marcelo Oliveira

27 - Mazinho

28 - Victorino

29 - Rodolfo

30 - Bruno César

31 - Bernardo

32 - Weldinho

34 - Wellington

35 - Victor Luis

37 - Bruninho

38 - Leandro

40 - Matheus Muller

41 - Thiago Martins

43 - Gabriel Dias

44 - Léo Cunha

45 - Érik

47 - Fábio

48 - Vinicius

49 - Eduardo Júnior