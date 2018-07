Palmeiras define Pacaembu como sua casa para 2011 Depois de se dividir entre o Pacaembu e a Arena Barueri, o Palmeiras optou pelo velho estádio municipal paulistano como sua casa fixa para 2011. A diretoria do clube chegou à conclusão de que o melhor é mandar os jogos no Pacaembu, embora o custo do aluguel seja mais alto.