Palmeiras define relacionados com volta dos laterais Wendel e William Matheus

SÃO PAULO - Enquanto a diretoria do Palmeiras acerta os últimos detalhes para a contratação do técnico argentino Ricardo Gareca, o interino Alberto Valentim vai tocando o bom trabalho que vem fazendo no comando da equipe. E nesta quarta-feira ele definiu os relacionados para enfrentar o Figueirense, quinta, na Fonte Luminosa, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele contará com duas importantes novidades para a partida. Os laterais Wendel e William Matheus, que foram desfalques diante do Vitória, no último domingo, por contusão, estão de volta e devem ser titulares contra o Figueirense.

Wendel havia ficado de fora por conta de dores musculares e vai ocupar a vaga de Wellington. Já William Matheus se recuperou de uma torção no tornozelo direito e provavelmente vai a campo no lugar de Juninho.

O zagueiro Lúcio e o meia Marquinhos Gabriel, que haviam deixado a partida de domingo com dores, também vão para o jogo. Os desfalques ficarão por conta de Fernando Prass e Bruno César, lesionados, Eguren e Valdivia, com as seleções uruguaia e chilena, respectivamente, já se preparando para a Copa do Mundo, e Leandro, que integra a seleção brasileira sub-21.

Confira os relacionados do Palmeiras para esta quinta:

Goleiros: Fábio e Bruno.

Laterais: Wendel, William Matheus, Juninho e Victor Luís.

Zagueiros: Lúcio, Marcelo Oliveira e Wellington.

Volantes: Renato, Wesley e Josimar.

Meias: Mendieta, Marquinhos Gabriel, Bernardo, Felipe Menezes e Mazinho.

Atacantes: Henrique, Diogo e Chico.