Palmeiras definirá o futuro de Luan na próxima segunda-feira

SÃO PAULO - O futuro do atacante Luan no Palmeiras será definido nesta segunda-feira. O empresário do jogador, o ex-atacante Magrão, teve uma reunião com o diretor executivo do clube, José Carlos Brunoro, e ficou decidido que na semana que vem acertam a situação do atleta.

A conversa desta sexta-feira foi para o empresário deixar claro que gostaria de deixar o clube por causa da pressão da torcida. O empresário, inclusive, já teria propostas de Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional. O trio teria até uma lista preparada de jogadores que poderiam ser envolvidos em uma troca pelo palmeirense.

Na segunda-feira a reunião será com o técnico Gilson Kleina. Caso Luan mantenha a decisão de deixar o clube, será aberta negociação com os três clubes.

Luan não tem presença garantida no jogo de domingo, contra o Penapolense. A tendência é que ele fique no banco de reservas, mas não está descartado a possibilidade dele não ser relacionado para a partida.