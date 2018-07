Palmeiras deixa de negociar e Lins pode ir para o Oriente

SÃO PAULO - Quando acabou o Campeonato Brasileiro, o anúncio do atacante Lins, do Criciúma, pelo Palmeiras parecia coisa de tempo. Mas tudo mudou e quem parecia praticamente certo, está cada dia mais distante. Ele não deve mais ser contratado porque o time alviverde deixou de negociar com o empresário do atleta e outros interessados apareceram para levar o jogador.

"Tive umas conversas com o Palmeiras e o assunto parou desde então. Nos últimos dias, surgiu um time da Coreia do Sul e outro do Japão e ele deve fechar com um deles. Seria uma boa ele jogar no Palmeiras, mas não posso esperar. Além do mais, as propostas dos clubes do Oriente foram boas para o atleta", explicou Nick Arcuri, empresário do atacante.

Lins tem contrato até junho e a ideia é conseguir antecipar a sua transferência pagando uma pequena quantia ao Criciúma. No Palmeiras, acreditam que é possível conseguir outras boas opções no mercado melhores do que Lins, por isso do pouco empenho.

Arcuri também é empresário do volante Marcelo Oliveira e com ele a negociação parece mais concreta. A tendência é que o jogador, que pertence ao Cruzeiro, renove o empréstimo por mais um ano com o Palmeiras. "Tivemos duas reuniões e a conversa vai bem. A gente deve acertar nos próximos dias a renovação", disse o agente.