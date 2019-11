Palmeiras depende de exame médico para confirmar Luiz Adriano no dérbi

O Palmeiras ainda não sabe se poderá contar com o atacante Luiz Adriano no clássico do próximo sábado, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de ficar afastado do time por quatro semanas por uma lesão na coxa direita, o jogador voltou a atuar contra o Vasco, na última quarta-feira, mas sentiu novamente dores no local. Por isso, dependerá de novos exames médicos para saber se terá condições.

Luiz Adriano foi decisivo na partida contra o Vasco, no Rio. O atacante entrou no intervalo no lugar de Deyverson e fez o gol da vitória por 2 a 1. Como ele reclamou de dores depois do jogo, terá de ser reavaliado pelo médico do clube. A resposta final deve ser na tarde desta sexta-feira, quando o elenco faz em São Paulo o último treino antes do clássico.

O Palmeiras ficou no Rio nesta quinta pela manhã e só retornou para São Paulo na parte da tarde. Após a chegada, os jogadores foram liberados e ganharam folga. No Pacaembu, no sábado, o técnico Mano Menezes voltará a contar com vários jogadores que foram poupados da partida com o Vasco, como os casos do goleiro Weverton, do zagueiro Vitor Hugo e do lateral-direito Marcos Rocha.

Caso Luiz Adriano não possa jogar, a opção no ataque deve ser Deyverson. Até agora o clube alviverde vendeu de forma antecipada 27 mil ingressos para o clássico. No primeiro turno, o encontro entre os dois rivais acabou empatado por 1 a 1 na Arena Corinthians.