Palmeiras derrota Ceará e enfrentará Ituano na Copinha

Único clube dos quatro grandes de São Paulo que ainda não conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras está fazendo a sua parte em 2015. Nesta quarta-feira, o time goleou o Ceará por 5 a 0, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, e avançou para as oitavas de final da competição para enfrentar o Ituano, que derrotou o Sport por 3 a 1, em Itu.

Debaixo de muita chuva, o Palmeiras controlou o jogo desde a primeira etapa e não demorou para abrir o placar com Gabriel Jesus, aos 25 minutos. Na segunda etapa, o time paulista veio com ainda mais vontade e ampliou com Guilherme, em cobrança de falta, Gabriel Leite, Gabriel Jesus novamente e Matheus Sales.

Classificado para as oitavas de final, o Palmeiras enfrentará o Ituano, que derrotou o Sport por 3 a 1, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O confronto já garante a classificação de um clube paulista nas quartas de final.